Batman'da sürekli hapşıran Yağmur tedaviye alındı

Batman merkeze bağlı Sağlık Mahallesi'nde yaşayan Çaprak ailesinin 15 yaşındaki kızı Yağmur, 10 gün önce burun kaşıntısının ardından sık sık hapşırmaya başladı. Babası Mehmet Çaprak tarafından kentteki ve Diyarbakır'daki hastanelere götürülen Yağmur'un hapşırık nöbetine çare bulunamadı. Yağmur Çaprak'ın sağlık sorununu öğrenen Batman'daki özel bir hastane, tedaviyi üstlendi.

Mehmet Çaprak kızının neredeyse saniyede bir hapşırdığını ifade ederek, "Ne yemek yiyebiliyor ne de su içebiliyor. 10 gündür tedavi için birçok hastaneye gittim. Çok şükür özel hastane tedaviyi ücretsiz üstlendi. Tedavisi için Batman ve Diyarbakır’a gittik ama bir sonuç alamadık" diye konuştu.

Hastane Başhekimi Özgür Cem Mürsi, Yağmur Çaprak'ın genel durumunun iyi olduğunu anlatarak, şunları söyledi:

"Bu hapşırmanın altında yatan nedeni araştıracağız. Organik veya psikolojik bir neden var mı? Bunun araştırmasını doktorlarımız yapıyor. Hasta kızımıza teşhisi konulduktan sonra tedavi kısmına geçeceğiz. Şu anda birçok branşta doktorlarımızı, Yağmur kızımızın tedavisi için görevlendirdik. Gerekli tetkiklerden sonra tedavi kısmına geçeceğiz. Yağmur'a bir faydamız olsun istiyoruz"

Yağmur Çaprak'ın tedavisini yürüten Dr. Rezzan Gergin de, hasta için gerekeni yapacaklarını söyledi.