BIST 1.563
DOLAR 7,46
EURO 9,05
ALTIN 441,44
YEREL

Tekirdağ'da korkunç kaza! Metrelerce havaya uçtu yere çakıldı

TEKİRDAĞ'da meydana gelen kazada motosiklet sürücüsünün metrelerce uçtuğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde İstiklal-Kurtpınar mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre B.S.’nin yönetimindeki motosiklet, T.C. isimli sürücünün idaresindeki otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü metrelerce havaya uçtu. Çarptığı otomobilin üzerinden uçup diğer tarafa düşen motosikletli sürücünün o anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaparak, sürücüyü hastaneye kaldırdı. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedavi gören motosiklet sürücüsü, sağlığına kavuştuktan sonra taburcu edildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Okan Karacan koronavirüse yakalanmıştı sağlık durumunu ağlayarak anlattı
Eksi 32 dereceyi gördü! Türkiye'nin en soğuk ili Bolu oldu
Antalya’da driftli evlilik teklifinde 24 kişiye ceza yağdı
İstanbul'da dükkanda korku dolu anlar! Sağa sola kaçıştılar
Kayseri'de bir anda fenalaştı kalp krizi geçirdi! Son anları kamerada
Kırmızı Oda 21. bölüm fragmanı
Son Yaz 4. bölüm fragmanı
Ramo 29. bölüm fragmanı
Mucize Doktor 46. bölüm 2. fragmanı
Kuruluş Osman 42. bölüm 2. fragmanı