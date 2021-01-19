BIST 1.563
DOLAR 7,46
EURO 9,05
ALTIN 441,44
YEREL

Bursa'daki Japonların gözde kasabasını gören hayran kaldı! Türkiye'de başka örneği yok

İhlas Haber Ajansı

Dünyanın sayılı 30 kasabası arasında gösterilen Bursa'da yer alan Gölyazı Mahallesi kar yağışının etkisiyle görenler büyüledi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, Uluabat Gölü kıyısındaki Gölyazı Mahallesi, hafta sonundan itibaren süren yoğun kar yağışı ile beyaza büründü. Yaklaşık 2 bin 600 yıl önce hayatın başladığı, Nilüfer çiçeği ve balıkçı kadınlarıyla meşhur Gölyazı, karla kaplı görüntüsüyle de büyük ilgi gördü. Özellikle kışın göl suyunun yükselip evlerin kapılarına kadar geldiği dönemdeki görüntüsüyle Venedik'e benzetilen şirin kasaba, Japon Seyahat Acentaları Birliği tarafından da "Avrupa'nın en güzel 30 kasabası" arasında gösteriliyor. Bursa drone kulübü üyeleri Hüseyin Tuğrul ve Zeki Sevim tarafından görüntülenen beyazlar içerisindeki Gölyazı eşsiz güzelliği ile hayran bıraktı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Antalya’da driftli evlilik teklifinde 24 kişiye ceza yağdı
İstanbul'da dükkanda korku dolu anlar! Sağa sola kaçıştılar
Kayseri'de bir anda fenalaştı kalp krizi geçirdi! Son anları kamerada
Kırmızı Oda 21. bölüm fragmanı
Ramo 29. bölüm fragmanı
Mucize Doktor 46. bölüm 2. fragmanı
Kuruluş Osman 42. bölüm 2. fragmanı
Sözde Cumhurbaşkanı Gözde Selahattin Demirtaş
İstanbul'da kar dehşeti yaşattı! Buzlanan yolda düşen adamı otomobil ezdi
Batman'da sürekli hapşıran Yağmur tedaviye alındı