Okan Karacan koronavirüse yakalanmıştı sağlık durumunu ağlayarak anlattı
Okan Karacan, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını duyurmuştu. Tedavisine hastanede devam edilen ünlü oyuncu Okan Karacan, sosyal medya hesabından bir video paylaştı.
Koronavirüs nedeniyle 10 gün önce hastaneye kaldırılan Okan Karacan, sevenlerini korkutmuştu. Nefes almakta güçlük çektiği için tedavisine hastanede devam edilen Okan Karacan'dan yeni haber geldi. Sosyal medya hesabından video paylaşarak sağlık durumu hakkında bilgi veren ünlü oyuncu Karacan, yeniden doğal bir şekilde nefes olabilmenin mutluluğunu yaşadığını söylerken gözyaşlarını tutamadı.
Karacan, hasta yatağından yaptığı paylaşımında, 'Herkese merhaba. 10 günlük mücadelenin ardından sizlere yeniden 'merhaba' demek istedim. İyi ki varsınız, güzel haberlerle karşınızda olacağım inşallah sevgi ile' ifadelerini kullandı.