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POLİTİKA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir babanın çığlığını paylaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 16 yaşındayken terör örgütü PKK'nın kaçırdığı Yusuf'un babasının yürek yakan sözlerini Twitter hesabından paylaştı.

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 191 ailenin eylemi, 505'inci günde kar yağışına rağmen sürüyor. 

16 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf için evlat nöbetini sürdüren Celil Begdaş'ın yürek yakan sözleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gündemindeydi.

Celil Begdaş'ın "Hiçbir şey evladımız kadar önemli değil. Gitmeyeceğiz. Bütün Diyarbakır'a sesleniyorum, gelin, evlatlarımızı bu zalimlerin elinden kurtaralım. Zafer bizimdir, zafer çadırındır." sözlerini bakan Soylu, twitter sayfasından paylaştı. Soylu ayrıca kar altında nöbet tutan acılı ailelerin görüntülerine yer verdi.

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