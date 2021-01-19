İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir babanın çığlığını paylaştı

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 191 ailenin eylemi, 505'inci günde kar yağışına rağmen sürüyor.

16 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf için evlat nöbetini sürdüren Celil Begdaş'ın yürek yakan sözleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gündemindeydi.

Celil Begdaş'ın "Hiçbir şey evladımız kadar önemli değil. Gitmeyeceğiz. Bütün Diyarbakır'a sesleniyorum, gelin, evlatlarımızı bu zalimlerin elinden kurtaralım. Zafer bizimdir, zafer çadırındır." sözlerini bakan Soylu, twitter sayfasından paylaştı. Soylu ayrıca kar altında nöbet tutan acılı ailelerin görüntülerine yer verdi.