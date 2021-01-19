Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye gönderme: Kara mizahtır

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Düzce, Çorum, Amasya, Bartın ve Karabük İl Kongrelerine Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan, "Daha kendi partileri içindeki tacizlerin, tecavüzlerin hesabını veremeyenlerin bu ülkenin yönetimine talip olmaları kara mizah örneğidir" dedi. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

- 2001 yılında partimizi kurduğumuzda Türkiye yakın tarihinin en uzun bunalımlarından, kaoslardan birini yaşıyordu. Milletimiz AK Parti'yi bir umut olarak görmüş, kuruluşundan 15 ay sonra güçlü bir şekilde tek başına iktidara getirmiştir. Milletimizin güvenini boşa çıkarmadık. AK Parti'nin ülkeyi yönetmesinin önüne geçmek için sergilenen hukuksuzluklar, ahlaksızlıklar hafıza kayıtlarımızda duruyor. FETÖ'nün milli iradeyi esir almak için gözbebeği kurumlarımızı kullanarak yaptığı saldırıları da, bunların borazanlığını yapanları da hep hatırlayacağız.

''Kara mizah örneğidir''

- Bu ülkenin geleceği için planı, projesi olarak tek parti AK Parti'dir, Cumhur İttifakı'dır. Eski Türkiye kalıntısı polemiklerle siyaset yapıyormuş gibi görünerek vakit öldürmektedir. Daha kendi partileri içindeki tacizlerin, tecavüzlerin hesabını veremeyenlerin bu ülkenin yönetimine talip olmaları kara mizah örneğidir. AK Parti Türkiye'nin sadece son 18 yılının değil, inşallah daha uzun yıllar boyunca geleceğinin de partisidir. Cumhur İttifakı'yla birlikte hep daha ileriye gidecek, hep daha çok hizmet yapacak, hep daha büyük projelere imza atacağız. Bizler seferle mükellef kadrolar olarak samimiyetle çalıştıkça Rabb'im bize nice zaferleri nasip etmiştir. İnşallah bundan sonra da edecektir.

2023 seçimleri

- Türkiye'nin diplomasiden ekonomisine kadar geniş bir cephede yürüttüğü mücadelede karşımızdakilerin değirmenlerine su taşıyanları, kendi ülkelerini her fırsatta yabancılara şikayet edenleri kesinlikle unutmayacağız. Akıl ve vicdan sahibi herkes, güvenlikten diplomasiye kadar Türkiye'nin nereden nereye geldiğini görüyor. İhanetlerden, saldırılardan ve tuzaklardan kurtulan Türkiye, bugün artık bölgesinde ve dünyada dengeleri belirleyecek bir konuma ulaşmıştır. İnşallah 2023 seçimlerine kadar hem parti teşkilatları hem hükümet hem meclis grubu olarak var gücümüzle çalışarak milletimizin karşısına bir kez daha alnı ak, yüreği ferah olarak çıkacağız. Biz kendi yolumuzda yürümeye, kendi işimize bakmaya, kendi hedeflerimizi hayata geçirmeye bakacağız.

Ekonomide ve hukukta reform

- Şu ana kadar duyduğumuz tek taahhütleri Türkiye'yi 18 yıl öncesine geri götürmek olanlara cevabımızı, ülkemizin önüne çeyrek asırlık, yarım asırlık, bir asırlık vizyon koyarak vereceğiz. Ekonomide ve hukukta atacağımız reform adımlarıyla ilgili hazırlıklarımız, kamuoyuna sunma aşamasına gelmiştir. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası konusunda söyleyecek tek sözü olmayanların kazanımlarımıza göz dikmeleri, kendi çapsızlıklarının, çaresizliklerinin, tembelliklerinin işaretidir.