Cumhurbaşkanının geleneksek hale getirdiği ev ziyaretlerinden birisi de bahçelinin evine olmuştu, görüşmeler sağlanmıştı hemen bir gün sonra belediye medyası vay efendim Devlet Bahçeli'nin morali çok bozuk diye niyet okuyor, ya Bahçeli'nin morali niye bozuk olsun bunun gerekçesi nedir?

Yıldıray Çiçek'te hemen şemsiyeyi olaya çevirdi yazdı da yazdı, şemsiyeden kriz çıkartmaya çalışıyorlar, şemsiye üzerinden siyaset mi olur? Siz Devlet Bahçeli'yi tanımamışsınız Bahçeli üç kuruşluk menfaat uğruna Türkiye'ye ihanet etmez!