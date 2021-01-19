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Selçuk Özdağ, Orhan Uğuroğlu ve Afşin Hatipoğlu'na saldırı kimin işi?

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu ve Afşin Hatipoğlu'na yapılan saldırının arkasında kim var?

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu ve Afşin Hatipoğlu'na yapılan saldırının arkasında kim var? Bu saldırının ardında olduğu iddia edilen MHP'li Semih Yalçın, iddialara ne yanıt verdi? Saldırı sonrası yaşananlar ve arkasındaki failler, Gürkan Hacır ve Cem Küçük ile İki Mahalle programında ele alınıyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Küçük, "Kimi bize yakın kimi bizden yaşça büyük bu isimleri kim dövdüyse, yani tetikçiyi bulmak yetmez arkasındakini de bulacaksın. Çünkü bir sürü cinayet işlendi bu ülkede, faili meçhuller var." dedi. 

Üçüncü bir ittifak olabilir söylemleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Hacır ise, “Bu işin anahtarı Meral hanım. Meral hanım nasıl hareket ederse millet ittifakı ona göre şekillenecek. Tam olarak belirleyici o aslında” ifadelerini kullandı.

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