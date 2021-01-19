Fırında patates köfte tadına doyum olmaz!

Kurtarıcı yemek tariflerinin başını çeken nefis bir yemekteyiz. Köfteleri hazır edilir. Patatesle ve o muhteşem sosuyla beraber fırında usul usul pişer. Köftesi tam kıvamında, patatesleri de yumuşacık olur! Pratik yemek tariflerinden de biridir patatesli köfte aynı zamanda! Tüm lezzet unsurlarının bir borcamın içerisine girdiği lezzetine doyum olmaz fırında köfte patates tarifi karşınızda! Özellikle kalabalık akşam yemeklerinin en kurtarıcı yemeklerinden biri olan ve fırında patatesli köfte olarak da bilinen, fırında köfte tariflerinin en sevileni de olan bu nefis tarifin yanına bir pilav ve tazecik bir salata da yapıldı mı değmeyin keyfine!Şimdiden afiyet olsun...

Malzemeler;

Köftesi için 500 gr kıyma, 1 su bardağı galeta, 1 adet soğan, 1 tutam maydanoz, 2-3 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı köfte baharat, 1 çay kaşığı karbonat, yarım su bardağı su, 2- 3 adet büyük boy patates, 1 adet havuç, 3-4 adet biber, 5-6 diş sarımsak, sebzelerin sosu için yarım su bardağı salça, yarım çay bardağı su, yarım çay bardağı sıvıyağ, 1 tatlı kaşığı kekik, 1 çay kaşığı karabiber.

https://www.youtube.com/watch?v=wHqnorhtjeE&feature=youtu.be