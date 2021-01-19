BIST 1.565
DOLAR 7,46
EURO 9,05
ALTIN 440,91
DÜNYA

Putin Ortodoks Noel'ini buzlu suya girerek kutladı

Hz. İsa'nın vaftiz edilişinin yıl dönümü nedeniyle yapılan ayin nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Putin -20 derecedeki buzlu suya girdi.

Rusya dünyayı etkisi altına alan koronavirüs gölgesinde Ortodoks Noel'ini kutladı. Kutlamalar için Rusya genelinde donan nehir ve göllerde özel delikler açıldı. Soğuk havaya aldırış edilmezken, gece yarısından itibaren Ortodokslar koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyulması şartıyla üç kişilik sınırlandırılmış törenlerle buzlu suya daldı.

Hz. İsa'nın vaftiz edilişinin yıl dönümü vesilesiyle yapılan ayinlere, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de katıldı. Rusya Devlet Başkanı Putin  mavi renkli mayosuyla -20 derecedeki buzlu suya girerek, vaftiz oldu.

Görüntüde buzlu suya giren Putin'in aceleyle çıkması dikkat çekti. Ülkenin doğu kesimlerinde ve Sibirya'da sıfırın altında 40 dereceyi gören hava sıcaklığına rağmen, Ruslar ayinlere ilgi gösterdi. Nehir ve göllere giren Ruslar temsili olarak vaftiz olmuş oldu.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Erken seçim var mı anketler ne diyor Erdoğan'ın rakibi kim olur? Cem Küçük ve Gürkan Hacır tartıştı
Fırında patates köfte tadına doyum olmaz!
Kolombiya’da güpegündüz infaz edildi! Korku dolu anlar kamerada
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir babanın çığlığını paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye gönderme: Kara mizahtır
Gelecek Partili Selçuk Özdağ'a saldırı anının görüntüsü ortaya çıktı! Silah sesleri duyuldu
Şemsiye üzerinden siyaset mi olur?
Arnavutköy'de kayan otomobilini akıl almaz yöntemle durdurdu
Kadıköy'deki bakıcı şiddeti! Yaşlı kadının ablası konuştu: Beni de döverler diye korkuyorum
Tekirdağ'da korkunç kaza! Metrelerce havaya uçtu yere çakıldı