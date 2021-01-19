BIST 1.565
DOLAR 7,45
EURO 9,04
ALTIN 440,79
POLİTİKA

Erken seçim var mı anketler ne diyor Erdoğan'ın rakibi kim olur? Cem Küçük ve Gürkan Hacır tartıştı

İnternethaber TV'nin canlı yayınında gazeteciler Cem Küçük ve Gürkan Hacır erken seçimi masaya yatırdı. Anketler ne diyor? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rakibi kim olur? Anketlerde son durum ne? Abdullah Gül'ün Millet İttifakı'nın ortak adayı olma şansı var mı?...

Gazeteciler Gürkan Hacır ve Cem Küçük, İnternethaber TV'nin Youtube kanalında erken seçimi masaya yatırdı. Muhalefetin ısrarla erken seçim istemesinin nedeni de? Gündemde bir erken seçim gözüküyor mu? İşte Hacır ve Küçük'ün cevap aradığı o sorular ve cevapları...

- Meral Akşener neden erken seçimde ısrar ediyor?

- Haziran 2021'de bir erken seçim olabilir mi?

- Anketlerde son durum ne?

- Bir erken seçim durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en güçlü rakibi kim olur? 

- Abdullah Gül'ün Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olması mümkün mü?

- Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geçme şansı var mı? Ve daha bir çok sorunun yanıtı bu videoda...

YAYININ TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 5 yorum
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sakarya'da engelli genci kelepçe taktılar! Şakanın bedeli ağır oldu
Kolombiya’da güpegündüz infaz edildi! Korku dolu anlar kamerada
Selçuk Özdağ, Orhan Uğuroğlu ve Afşin Hatipoğlu'na saldırı kimin işi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye gönderme: Kara mizahtır
Şemsiye üzerinden siyaset mi olur?
Arnavutköy'de kayan otomobilini akıl almaz yöntemle durdurdu
Kadıköy'deki bakıcı şiddeti! Yaşlı kadının ablası konuştu: Beni de döverler diye korkuyorum
Tekirdağ'da korkunç kaza! Metrelerce havaya uçtu yere çakıldı
Okan Karacan koronavirüse yakalanmıştı sağlık durumunu ağlayarak anlattı
Eksi 32 dereceyi gördü! Türkiye'nin en soğuk ili Bolu oldu