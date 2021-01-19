Erken seçim var mı anketler ne diyor Erdoğan'ın rakibi kim olur? Cem Küçük ve Gürkan Hacır tartıştı

Gazeteciler Gürkan Hacır ve Cem Küçük, İnternethaber TV'nin Youtube kanalında erken seçimi masaya yatırdı. Muhalefetin ısrarla erken seçim istemesinin nedeni de? Gündemde bir erken seçim gözüküyor mu? İşte Hacır ve Küçük'ün cevap aradığı o sorular ve cevapları...

- Meral Akşener neden erken seçimde ısrar ediyor?

- Haziran 2021'de bir erken seçim olabilir mi?

- Anketlerde son durum ne?

- Bir erken seçim durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en güçlü rakibi kim olur?

- Abdullah Gül'ün Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olması mümkün mü?

- Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geçme şansı var mı? Ve daha bir çok sorunun yanıtı bu videoda...

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