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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıllık AK Parti iktidarında Kürtler'e ne verdi?

İnternethaber Medya Grup Başkanı Hadi Özışık, 'Perde Arkası' programında kritik bir soruya yanıt aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıllık AK Parti iktidarında Kürtler'e ne verdi? Süleyman Özışık, bu soruya yanıt verdi ve Kürtler'in 18 yılda elde ettiği kazanımları bir bir sıraladı.

Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu... En son Meral Akşener... tüm liderler Kürtler'in oyuna talip. Peki Kürtler'in AK Parti veya HDP yerine bu partilere oy vermesi için geçerli bir sebep var mı? Süleyman Özışık başlıktaki soruya cevap verdi ve Kürtler'in 18 yılda elde ettiği kazanımları bir bir sıraladı. Çıkan sonucu gelin hep birlikte dinleyelim...

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