Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıllık AK Parti iktidarında Kürtler'e ne verdi?

Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu... En son Meral Akşener... tüm liderler Kürtler'in oyuna talip. Peki Kürtler'in AK Parti veya HDP yerine bu partilere oy vermesi için geçerli bir sebep var mı? Süleyman Özışık başlıktaki soruya cevap verdi ve Kürtler'in 18 yılda elde ettiği kazanımları bir bir sıraladı. Çıkan sonucu gelin hep birlikte dinleyelim...

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