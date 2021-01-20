Saffet Sancaklı TFF başkanlığı sorusuna yanıt verdi

Eski milli futbolcu ve MHP Milletvekili Saffet Sancaklı, Haber Global'de yayınlanan ve Candaş Tolga Işık'ın sunduğu "Az Önce Konuştum" programına konuk olurken Türk futbolu için kurtuluşu reçetesi yazdı, TFF başkanlığı sorusuna yanıt verdi.

Türk futbolunun 30 yıldır çok kötü yönetildiğini söyleyen Sancaklı, "Kulüpler tam batacak gibi oluyor. Hükümet bir şekilde batırmıyor" dedi.

Sancaklı 'Türk futbolu battı' ifadesini kullanarak şöyle konuştu: "En son 2009'da yapılan bir şeydi. Şu an Türk futbolu kurtarılacak gibi değil. Süper Lig'de bütün kulüplerin borcu toplam 18 milyar TL. 4 büyük kulübün faiz borcu yıllık 3 milyar TL. Devenin sadece burnunu düzeltmeye çalışırsanız sorun çözülecek mi? Bankalar para verdi ne oldu, düzeldi mi? Hayır."

'Türk futbolunu artık sistem yönetecek'

Futbolu futboldan gelenlerin yönetmesi gerektiğini söyleyen Saffet Sancaklı, yeni çıkacak kulüpler yasası için Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür etti. Sancaklı, "Futbolu, futboldan gelenler yönetsin. 'Her futbolcu çok mu iyi yönetir' diyenler futbol tarafını iyi yönetir. Spor bakanına teşekkür ediyorum buradan. Yasada en önemli maddelerden biri, kulüp başkanları ve yöneticiler kendi bulundukları dönemden fazla borçlardan kendileri sorumlu olacak ve cebinden ödeyecek. İkincisi ise, suç işlemiş olanlar kesinlikle yönetici olamayacak. Denetim gelecek. Bir diğeri ise her federasyonda 9 kişilik yönetimde branşın sporcusu olacak. Yasa çıktıktan sonra futbolu sistem yönetecek" dedi.

'Bu transferi ancak Ali Koç yapabilirdi'

Saffet Sancaklı, Fenerbahçe'nin Mesut Özil'i transfer etmesinin sorulması üzerine şu yanıtı verdi: "Transferin dışında çok öte bir şey. Bu transferi ancak Ali Koç yapabilirdi. Türkiye'de kimin çalıp çalmadığı belli olmadığı için insanlar bu olaya şüphe ile bakıyor. Federasyon bunu soracaktır."

Federasyon başkanı olacak mı?

Kamuoyunun TFF başkanı olmasını isteğini belirten Sancaklı, "Kamuoyu duruşu istiyor. Taraftar Saffet Sancaklı'nın duruşunu istiyor. Milletvekili olmasam, başkan olmak isterim. Devlet Bey bana ne derse yaparım, der mi demez mi bilemem" diye konuştu.

'Yabancı sınırı olmalı'

Sancaklı, yabancı sınırı hakkındaki görüşlerini de açıkladı. MHP'li vekil, 'Avrupa'da başarılı olabilimek için aldığımız yabancı' kavramı yalan. 3. ligde oynayan takımlara elendik. Galatarasay UEFA Kupası'nı aldığında kaç yabancısı vardı? Şu an her kulübün16 tane yabancısı var. 3 kişi İstiklal Marşı okuyor. 85 milyondan yetenek bulamıyor muyuz?" dedi.

'Yayıncı kaçmak istiyor'

Yayıncı kuruluşun Türkiye'den gitmek istediğini söyleyen Sancaklı, şöyle konuştu: "Nerede yüzdürüyorsunuz? Bir başarı anlatın. Şampiyon olunca ne oluyor? Şampiyonlar Ligi'ne artık direkt de katılamayacağız. Zengin yönetici de kurtaramayacak futbolu. Deniz bitti. Şu an herkes transfer yapmak istiyor değil mi? Hadi yapsınlar da göreyim. Seneye Bein Sports kalacak mı sanıyorsunuz? Adamlar kaçmak istiyor. Adamlar bir tek Türk futbolunu başka bir ülkeye satamıyor. 3 sene önceki kaliteyle şimdiki futbol kalitesi aynı değil. Kim neden izlemek istesin? Bu kanun çıkmazsa seneye futbol oynanmayacak."

'Bakan olmak tabii ki isterim'

Sancaklı, 'Gençlik ve Spor Bakanı olur musunuz?' sorusunu şöyle yanıtladı: "Bakan olabilmem için önce partimin iktidarda ve parti liderimizin de beni bakan olarak ataması gerekiyor. Bakan olmak tabii ki isterim." MHP'li vekil 'Futbolda derin güçler var mı' sorusuna ise "Derine gerek var mı şu andakiler mahvetti" diyerek yanıt verdi.