Survivor'da talihsiz kaza! Duygu hastaneye kaldırıldı

Survivor'un yayınlanan son bölümünde sembol oyunu sırasında Duygu Serap Salman, kaza geçirip acı içinde yere yığıldı. Olay yerine hemen adanın doktoru Metin Kuş yetişti ve Duygu'nun ilk müdahalesi yapıldı. Yaşanan üzücü anların ardından Duygu hastaneye kaldırıldı. Duygu geçirdiği kazanın ardından, "Belim yan döndü. Belimi hissediyorum şu an' sözleriyle feryat etti. Yarışmacılar Duygu'yu sakin olması için teselli etmeye çalıştı.

Bu talihsiz kazanın ardından Duygu'nun yarışmaya devam edip etmeyeceği ise henüz belli değil.