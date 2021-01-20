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Diyarbakır'da o haberi alan kadın kalbine sıktığı kurşunla intihar etti! İşte o anlar

İhlas Haber Ajansı

DİYARBAKIR'da erkek arkadaşının kalp krizi geçirerek öldüğünü öğrenen kadın hastanede silahla intihar etti.

Olay dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, kalp krizi geçiren bir kişi özel bir hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şahıs, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kalp krizi nedeni ile hayatını kaybeden şahsın kız arkadaşı olduğu öğrenilen Derman B., hastane koridorunda haberi aldı. Sandalyeye oturan kadın, çantasından çıkardığı silahı kalbine doğrultarak tetiği çekip intihar etti. Tüm bu anlar güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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