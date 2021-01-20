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MEDYA

Böyle rezillik görülmedi! İstanbul Barosu Başkanı'ndan Ayşenur Arslan kıvırması

HALK TV'de Ayşenur Arslan'a konuk olan İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, "bunak kadın" demenin hakaret sayılamayacağını söyledi. Ayşenir Arslan, "Bana diyorlar" deyince ie "Ha o zaman hakaret sayılır" dedi.

Halk TV ekranında 17 Kasım 2020 günü Ayşenur Arslan'ın Medya Mahallesi'ne konuk olan İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu'nun hukuki kıvraklığı skandala dönüştü. Durakoğlu'hun o sözleri bugün sosyal medyada olay oldu... 

Ayşenur Arslan "Bunak kadın hakaret sayılır mı?" sorusuna Durakoğlu uzun bir süre düşündükten sonra, "Hayır sanmıyorum, bunamak tıbbi de bir terim" karşılığını verdi.

Ayşenur Arslan araya girerek, "Benden söz ediliyor" deyince çark ederek büyük bir skandala imza atanBaro Başkanı Durakoğlu, "Ha yani tabi o zaman olabilir, olur" dedi.

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