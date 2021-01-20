Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye sert sözler! KEndi çirkinlikleriyle baş başa bırakıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin il kongrelerinde konuşuyor. Erdoğan, bu kongrelere canlı bağlantıyla katılıyor. "Çok partili siyasi hayatla birlikte, ellerinden kayıp giden tek parti faşizmine hala özlem duyanların olduğunu biliyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendi partisindeki taciz ve tecavüz olaylarıyla baş edemeyenlere milletimizin ilk fırsatta hak ettiği dersi vereceğini görüyoruz, tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

- Türkiye bu günlere kolay gelmedi. 1000 yıldır üzerinde yaşadığımız bu topraklarda elde ettiğimiz her kazanımın gerisinde milyonların emeği ve azmi, milyonların kanı vardır.

- 1000 yıl geçse de bize bu vatanı yakıştıramayanlar çok görenler olduğunu biliyoruz. Türkiye'yi demokrasi ve ekonomide görmemek için gözlerini kapatanları, kulaklarını tıkayanları, kalplerini karartanları da biliyoruz.

- AK Parti'nin bugün Türkiye'nin 81 vilayetinde, 1389 belediyesinin, 42 bin mahalle ve köyünün istisnasız her karışında yatırımlarının olduğu gerçeği örtmeye çalışanları da biliyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını sürdürüyoruz.

Hiç kusura bakmasınlar daha çok beklerler

- Yıllarca iktidarı sandıkta değil de perde gerisinde yazılan senaryolarda, kendilerine biçilen rollerle elde etmeye çalışanların milli irade düşmanlığı işte budur.

- Demokrasinin kurallarıyla alamadıkları yetkinin, eskiden olduğu gibi gaspla kendisine teminini bekleyenler hiç kusura bakmasınlar, daha çok beklerler.

- Şu dönemde sadece salgınla mücadele etmekle kalmıyor, Türkiye'yi küresel, siyasi ve ekonomik sistemin en üstüne çıkarmanın hazırlıklarını yapıyoruz.

Bunları kendi çirkinlikleri ile başbaşa bırakıyoruz

- Kendi partileri içindeki taciz, tecavüz, hırsızlık, ahlâksızlık skandallarıyla yüzleşmeyenlere milletimiz ilk seçimde ağır bir ders vereceğini Cumhur İttifakı olarak bugünden görüyoruz. Bunları kendi çirkinlikleriyle baş başa bırakıyoruz.

Birlikte yazacak daha çok başarı hikayemiz var

- Biz Türkiye'nin kalkınması için yeni başlangıçların heyecanlarını yaşamaya devam edeceğiz. 29 Mart 2009'da işimiz hizmet gücümüz millet demiştik. 12 Haziran 2011'de istikrar sürsün Türkiye büyüsün hedef 2023 demiştik. 7 Haziran 2015'te 'Onlar konuşur AK Parti yapar' demiştik. 1 Kasım 2015'te 'Sen ben yok, Türkiye var' demiştik. 24 Haziran 2018'de 'Vakit Türkiye vakti' demiştik.

Sizlerden daha fazla fedakarlık bekliyorum

- İnşallah 2023 seçimlerinde milletimizin karşısına çok daha büyük bir vizyon ve heyecanla çıkacağız. Çünkü biz Cumhur İttifakıyız. Çünkü biz AK Partiyiz. Çünkü biz milletin bağrından çıkmış bir hareketiz. İnşallah milletimizle birlikte yazacak daha çok başarı hikayelerimiz var. Bu süreçte daha fazla gayret ve çok daha fedakarlık bekliyorum.