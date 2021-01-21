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Hadi Özışık hayatını değiştiren lise öğretmenini anlattı

İnternethaber Medya Grup Başkanı Hadi Özışık, Perde Arkası programının sonunda lise edebiyat öğretmeni Ali Kafkasyalı'nın kitabını tanıtıp öğretmeninin hayatındaki yerini anlattı.

YouTube'daki Perde Arkası programında lise edebiyat öğretmeni Ali Kafkasyalı'nın kitabını tanıtıp öğretmeninin hayatındaki yerini anlatan İnternethaber Medya Grup Başkanı Hadi Özışık, şu ifadeleri kullandı:

"Ali Kafkasyalı, benim lisede edebiyat öğretmenimdir. Benim bu günlere gelmemi ve gazeteci olmamı sağlayan kişidir. Bana, "Evladım senin kalemin çok iyi, sen yaz ve bol bol oku" diyen, edebiyat ve tarih konusunda inanılmaz bilgi ve birikime sahip, muhteşem bir insandır."

Özışık, ardından hocası Ali Kafkasyalı ile tanıştığı lise yıllarını anlattı.

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