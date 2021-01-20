Kremalı tavuk yemeği nasıl yapılır enfes lezzet!

İçinde mantar ve krema olunca önünüzdeki tabak birden bire daha havalı hale geliyor, kabul edelim. Klasik bir tavuk yemeğine boyut atlatmak ve onu daha lezzetli kılmak işte bu iki malzemenin birlikteliğinden geçiyor. Üstelik öyle çok para harcamanıza gerek kalmadan, gayet ekonomik bir şekilde. Tadına doyum olmaz nefis bir tavuk hazırlıyor, ardından da nefis kremalı, mantarlı sosla buluşturarak servis ediyoruz. Yanında da pilav oldu mu, şahane akşam yemeğiniz hazır demektir. Şimdiden ellerinize sağlık.

Malzemeler;

1 bütün tavuk göğsü, yarım çay bardağı zeytinyağı, yarım limon suyu, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı kekik, tuz, 2-3 yemek kaşığı sıvıyağ, 5-6 adet mantar, 1-2 adet renkli biber, 1 paket krema.

https://www.youtube.com/watch?v=_mlpsJy3qp0https://www.youtube.com/watch?v=_mlpsJy3qp0