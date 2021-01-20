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DP Genel Başkanı Gültekin Uysal: Aşılamada basın çalışanlarına öncelik verilmesi talebimizdir

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Anadolu Yayıncılar Derneği’ni ziyaret etti.

Derneği ziyaret eden Genel Başkan Uysal, önemli açıklamalarda bulundu. Gece gündüz çalışan basın emekçilerine aşılamada öncelik verilmesi gerektiğini söyleyen Genel Başkan Uysal, “Buradan Sağlık Bakanlığımıza bir çağrı yapmak isterim Bu süreçte fedakârlık gösteren basın emekçilerimize öncelik verilmesi Demokrat Parti olarak talebimizdir” dedi.

Açıklamalarında yerel medyanın desteklenmesi gerektiğini dile getiren Başkan Uysal, “Yerel medya çok pahalı bir faaliyet alanı haline getirildi. Ulusal çapa rekabet edebilmek çok kolay değil ama teknolojinin getirdiği imkânlar var. Nitelikli içerik üretebilmek bu rekabette yerel genel fark etmeksizin fark yaratabilecek bir süreç” şeklinde konuştu.

Ziyarete Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Engin Yurt da katıldı. Dernek Başkanı Burhan, nazik ziyareti ve basın çalışanlarına aşıda öncelik verilmesi talebi için Genel Başkan Uysal’a teşekkürlerini iletti.

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