Okan Bayülgen Gülben Ergen'i çıldırttı Seren Serengil sorusu da bomba

Özel hayatıyla sık sık magazin basınında yerini alan başarılı şarkıcı Gülben Ergen, geçtiğimiz gün Okan Bayülgen'in Nokta adlı programına konuk oldu. Kendisine yöneltilen her soruyu cevaplayan Ergen, Okan Bayülgen'in üzerine gelmesiyle gerildi. Bayülgen, 'Sen aslında kimi sanatçıların yapmak istediği şeyi de yapmak istiyorsun. Yani Zuhal Olcay gibi de, Leman Sam gibi de olmak istiyorsun. Ancak kimse buna izin vermez. Çünkü sanatçılar kamplara ayrılılar. Bahsettiğim durum siyasi kamplaşma değil, ancak bir kamplaşma vardır' dedi.

Gülben Ergen bu durum karşısında tepki gösterdi. Ergen, 'Aranıza beni almak için takla atarsınız da belli etmezsiniz' dedi. Okan Bayülgen de 'Evet ama sadece konuşmak için' deyince Gülben Ergen gerildi. Ünlü şarkıcı, 'Defne Samyeli'de hiç böyle değildi. Gayet efendi efendi... Ne oldu? Coşkulandın sen' diyerek çıkışta bulundu.