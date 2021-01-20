BIST 1.569
DOLAR 7,43
EURO 8,98
ALTIN 445,37
MAGAZİN

Okan Bayülgen Gülben Ergen'i çıldırttı Seren Serengil sorusu da bomba

Okan Bayülgen'in Nokta adlı programına Gülben Ergen konuk oldu. İkili arasında gerginlik yaşandı. Gülben Ergen, Seren Serengil sorusuna da kızdı.

Özel hayatıyla sık sık magazin basınında yerini alan başarılı şarkıcı Gülben Ergen, geçtiğimiz gün Okan Bayülgen'in Nokta adlı programına konuk oldu. Kendisine yöneltilen her soruyu cevaplayan Ergen, Okan Bayülgen'in üzerine gelmesiyle gerildi. Bayülgen, 'Sen aslında kimi sanatçıların yapmak istediği şeyi de yapmak istiyorsun. Yani Zuhal Olcay gibi de, Leman Sam gibi de olmak istiyorsun. Ancak kimse buna izin vermez. Çünkü sanatçılar kamplara ayrılılar. Bahsettiğim durum siyasi kamplaşma değil, ancak bir kamplaşma vardır' dedi.

Gülben Ergen bu durum karşısında tepki gösterdi. Ergen, 'Aranıza beni almak için takla atarsınız da belli etmezsiniz' dedi. Okan Bayülgen de 'Evet ama sadece konuşmak için' deyince Gülben Ergen gerildi. Ünlü şarkıcı, 'Defne Samyeli'de hiç böyle değildi. Gayet efendi efendi... Ne oldu? Coşkulandın sen' diyerek çıkışta bulundu.

Seren Serengil ile davalık olan Gülben Ergen, "Elbette Seren Serengil, Emrah ben... Beş kere dedirtecek ismi, bütün çabası bu ve bundan zevk oluyor" yanıtını verdi.
Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kremalı tavuk yemeği nasıl yapılır enfes lezzet!
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal: Aşılamada basın çalışanlarına öncelik verilmesi talebimizdir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye sert sözler! KEndi çirkinlikleriyle baş başa bırakıyoruz
Duygu Özaslan dalga konusu oldu: Bittikçe doldurabiliyorum
Bursa'da buzda kayıp düştü! Talihsiz adamın ayağı 3 yerden kırıldı
Böyle rezillik görülmedi! İstanbul Barosu Başkanı'ndan Ayşenur Arslan kıvırması
Kan donduran görüntü! ABD'de polisler bir şüpheliyi adete kurşuna dizdi
Diyarbakır'da o haberi alan kadın kalbine sıktığı kurşunla intihar etti! İşte o anlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan duymasın! AK Parti teşkilatlarında neler oluyor?
ABD polisinin şüpheli şahsı kurşuna dizdiği anların görüntüleri ortaya çıktı