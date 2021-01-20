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Mustafa Cengiz: Ali Koç ayrımcılık yapıyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Mesut Özil için yaptığı "Onlar elin oğlu, Mesut evin oğlu" açıklamasına değinen Mustafa Cengiz "Aslını, belli bir Türklüğünü reddedip gelene 'Evin oğlu' dememek gerekir. Ali Koç ayrımcılık yapıyor." ifadelerini kullandı.

Galatasaray, "AslanGibiSponsor" hashtag'i ile kulübe bağış yaparak destek olmak isteyen taraftarları için hesap numaraları yayımladı. Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ise gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Mesut Özil için yaptığı "Onlar elin oğlu, Mesut evin oğlu" açıklamasına değinen Mustafa Cengiz "Ali Koç ile kişisel hiçbir problemim yok. Futbol konuşmadan saatlerce konuşabiliyoruz. Ama kullandığı bir söz beni rahatsız etti. Bir transfere, değerli bir transfer, Türk futbolunun marka gücünü yükseltecek bir transfer. Benim itirazım yok. İyi bir futbolcu. Aslını, belli bir Türklüğünü reddedip gelene 'Evin oğlu' dememek gerekir. O zaman elin oğlu kim? Bu bir ayrımcılıktır. Türk futbolunda böyle bir çığır açmayalım. TFF bu ayrımcılığa ne diyecek? Yoksa 'muz uzatma sağlığa faydalı mıdır?' diyecek" ifadelerini kullandı.

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