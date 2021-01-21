Sarıgül'den dikkat çeken paylaşım! Neşet Ertaş türküsüne eşlik etti
TÜRKİYE Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Neşet Ertaş türküsüne eşlik ettiği bir videoyu "Yolumuz uzun, heyecanımız yüksek" notuyla paylaştı.
Mustafa Sarıgül, sosyal medya hesaplarından yayınladığı bir videoda, Anadolu halk müziği ozanı Neşet Ertaş’ın Yolcu şarkısına eşlik etti. Twitter mesajında "Yolumuz uzun, heyecanımız yüksek" diye yazan Sarıgül, "Vicdanlı, merhametli" kadrolarla Balıkesir’den geçtiklerini ifade etti.