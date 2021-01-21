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Bursa'da kucağında çocuğu olan baba ayağı kayınca bakın ne yaptı

İhlas Haber Ajansı

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Bursa'da buz tutan yolda bir baba kucağındaki çocuğuyla zor anlar yaşadı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa'da üç gün süren yoğun kar yağışı ardında soğuk ve buzlu bir hava bıraktı. Bir çok vatandaş ise buzlu yollarda yürümekte zorluk çekerken, bazıları düşerek yaralandı. Dün merkez Osmangazi ilçesi Reyhan Mahallesindeki bir otoparkın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise kahraman babanın o anları kayıt altına alındı.

Aracını otoparka park ettikten sonra gişeye para ödemeye giden baba, buz tutan yolda kayarak dengesini kaybederek yere düştü. Kucağında bulunan çocuğunu ise koruma altına alan babanın çabaları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Diğer yanda arkadaşlarının yanına gitmeye çalışan bir kişi önünde bulunan 3 basamaklı merdivenden inmeye çalıştığı sırada sırt üstü düşerek yaralandı. İlk müdahaleyi arkadaşları yaptı. Gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi

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