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DÜNYA

Ukrayna'da bakan yardımcısı trafikte alkollü halde yakalandı: Elini indir

Demirören Haber Ajansı

UKRAYNA’nın başkenti Kiev’de Stratejik Endüstrilerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Vitaliy Nemilostivıy trafikte alkollü halde yakalandı.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Endüstrilerinden Sorumlu Bakan Oleg Uruskiy’nin yardımcısı Vitaliy Nemilostivıy, Kiev’de alkollü araç kullanırken polise yakalandı. Paylaşılan görüntüde, alkollü yakalanan bakan yardımcısının, aracının anahtarını polise vererek gitmek istediği ve hakkında işlem yapılmasını reddettiği görülüyor. Bakan yardımcısı olduğunu söyleyen ve polise “Elini indir” diye bağıran Nemilostivıy, gitmekte ısrar edip polise karşı koyunca polisler tarafından yere yatırılarak etkisiz hale getirildi.

Görüntülerin medyada yer alması üzerine açıklama yapan Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, bugün düzenlenen olağanüstü Bakanlar Kurulu toplantısında Stratejik Endüstrilerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Vitaliy Nemilostivıy’ın görevden alındığını duyurdu. Şmıgal, hükümette kimsenin dokunulmaz olmadığını ve herkesin yasalar önünde eşit olması gerektiğini vurguladı.

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