Bağdat'taki bombalı saldırı anı kamerada
IRAK'ın başkenti Bağdat’ta halk pazarında gerçekleştirilen intihar saldırısının görüntüsü ortaya çıktı.
Irak'ın başkenti Bağdat’ta bulunan Bab el-Şarki’de halk pazarında iki intihar saldırısı gerçekleştirilmişti. Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 21'e, yaralıların sayısının 44’e ulaştığı bildirilmişti. İntihar saldırısından kısa süre sonra patlama anının görüntüsü ortaya çıktı.
Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, kalabalığın bulunduğu bölgede bombanın patlamasıyla büyük bir gürültü duyulurken, çevredekilerin büyük panik yaşadığı görüldü.