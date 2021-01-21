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Hazır döner paketleyen iki çalışanın çekip paylaştığı video tepki çekti

Demirören Haber Ajansı

Sosyal medya hesapları üzerinden hazır döner paketleyen iki çalışanın maske kullanmadan etlerle oynayarak çektiği video, tepki çekti.

Sosyal medyada dolaşıma giren bir video, görenleri şaşkına çevirdi. TikTok uygulamasına video çekip yükleyen hazır dönem işletmesi çalışan 2 kişinin, müziğe eşlik ederken, maskesiz bir şekilde paketleme yaptığı görüldü.

 Görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan bir kullanıcı, "Bir hazır döner işletmesinde çekilmiş bu videoda dönerlerin paketlere dolum yapıldığı süreçte yaşananlar görünüyor. Rezillik, iğrençlik. En ağır ceza verilmediği sürece bu TikTok rezaletleri bitmez. Bu adamlara ayrı ağır bir ceza, işletmeye de ayrı ağır bir ceza vereceksiniz ki işletme sahibi her türlü işletmesini böyle başıboş adamlara bırakmaya korkacak" ifadelerini kullandı.

Çok sayıda kullanıcı, paylaşımın altına tepkisini dile getirdi. Bir kullanıcı, "Önlük diye üstüne geçirdiği çöp poşeti, o iğrenç ağzına sürdüğü gıda... Neresinden tutsanız rezillik, gerçekten midem bulandı" ifadelerini kullandı. 

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