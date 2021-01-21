Hadi Özışık, Süleyman Soylu ile yaptığı konuşmayı anlattı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun paylaşımı sonrası kendisiyle yaptığı konuşmayı anlatan İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, "Türk Ceza Kanunu'nda maalesef bir boşluk var. Mesela burada Gürkan ile kavga edelim. Yumruk yumruğa, birbirimizin kaşını gözünü yaralım. Adliyeye gidelim, ikimizde serbestiz" ifadelerini kullandı.