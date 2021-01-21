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Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan'ın çok özel anları!

Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, sosyal medya hesabından sevgilisi Gökhan Alkan'ı öpücüklere boğduğu anları paylaştı.

Aynı dizide rol alan Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan, aşklarına dolu dizgin devam ediyor. Sosyal medya hesabından sık sık sevgilisiyle özel anlarını paylaşan güzel oyuncu, son olarak sevgilisini öpücüklere boğduğu anları takipçileriyle paylaştı. Videoda Cavadzade'nin öpücüklere boğduğu Gökhan Alkan'ın dudaklarından "Yapma" dediği okundu.

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