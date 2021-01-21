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Nohutlu işkembe yemeği nasıl yapılı hem şifalı hem leziz!

Farklı bir lezzet aradınız ve bulamadınız mı? İşte size nohutlu işkembe tarifi. Nohutlu işkembe nasıl yapılır? Tarifi sizlerle...

İşkembe yemekleri bizim mutfağımızda dana, sığır, kuzu gibi hayvanların midesininin bir bölümünden yapılan yemeklerin genel adıdır. Genellikle çorbası ve işkembe dolması yaygın olarak yapılır. Biz bu gün sizler için işkembeyi farklılaştırıp nohutlu işkembe yemeği yaptık. İşkembenin bu halini çok seveceğinize garanti veriyoruz ve mutlaka denemenizi tavsiye ediyoruz. O zaman sizleri mutfağa alalım. Şimdiden afiyetler olsun...

Malzemeler; 

1 kilo dana işkembe, 1 adet soğan, yeteri kadar su, 1 yemek kaşığı tereyağı, 2-3 yemek kaşığı sıvıyağ, 1 orta boy soğan, 1 yemek kaşığı domates, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 su bardağı nohut, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 su bardağı işkembe suyu, 2,5 - 3 su bardağı sıcak su, tuz.

https://www.youtube.com/watch?v=iGMbDtkSwk4

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