Dilbilgisi konusunda eleştirilen Demet Akalın'ın Türkçe dersi isyanı!

Sosyal medyayı en aktif kullanan isimler arasında yerini alan ünlü popçu Demet Akalın, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Dilbilgisi ve imla hatası yaptığı için sık sık eleştirilen Akalın, kızı Hira'nın Türkçe kitabından hecelerin nasıl ayrıldığını gösteren örnekleri takipçileri ile paylaştı. Akalın, şaşkınlığını gizleyemeyerek 'Ben yapsam içimden geçersiniz. 40 yıllık bildiğimiz şeyleri neden değiştirirler anlamadım ' dedi. Demet Akalın’ın paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.