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Vicdansızlık! Şanlıurfa'da aracın farından canlı kuzu çıkarıldı

ŞANLIURFA’nın Akçakale ilçesinde bulunan gümrük kapısında bugün inanılması güç bir olay yaşandı. Suriye’den Türkiye’ye geçmeye çalışan bir otomobilin far kısmında ağzı ve ayakları bantlanmış iki kuzu ele geçirildi.

Akıllara durgunluk veren olayın adresi Akçakale Gümrük Kapısı...Suriye’nin Telabyad kentinden Türkiye’ye geçiş yapmak isteyen bir otomobilde arama yapan Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, benzerine az rastlanan bir olayla karşılaştı.
Aracın far kısmını inceleyen ekipler, ağzı ve ayakları bantlanmış 2 adet kuzunun far bölgesine sıkıştırıldığını belirledi. Farları söken ekipler, kuzuları konuldukları yerden çıkartmak için büyük çaba harcadı. Kuzuların zarar görmemesi için uzun süre uğraşan ekipler, sonunda çıkartmayı başardı.
Aracın bagaj kısmında da inceleme yapan ekipler, 2 kuzu daha olduğunu belirledi. Baygın halde çıkartılan kuzular, su ve yem verildikten sonra Tarım Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Gözaltına alınan sürücü ise savcılığa sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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