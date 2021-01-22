Survivor'ın eski ismi Barış Murat Yağcı bombayı bu videoyla patlattı

Survivor 2020'nin başarılı yarışmacılarından olan Barış Murat Yağcı yeni şarkısının ilk tanıtımını Instagram hesabından yaptı. Şarkısına bu hafta klip çekileceğini duyuran Yağcı, şarkısından bir kısmını da yayımladı. Barış Murat Yağcı Instagram'dan yaptığı paylaşımda, "Yeni yaşıma, kocaman sevgi dolu bir aile ile girdim. Çok şanslı ve mutluyum .Yanımda olduğunuz için hepinize binlerce kez teşekkür ediyorum. Yaptığım ve yapacağım her proje benim sizler için hediyelerim. Paketlerinden çıkarken içinizdeki çocuğun heyecanı hiç eksik olmasın" notunu düştü.