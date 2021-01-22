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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den Anayasa Mahkemesi ve Süleyman Soylu açıklaması

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Anayasa Mahkemesi'nin Enis BErberoğlu kararı için "bağlayıcıdır", Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesine sosyal medyada yazılan alçak sözler için çok sert tepki gösterdi ve ''Çirkin sözleri, kınıyorum, lanetliyorum'' ifadelerini kullandı.

Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararların bağlayıcılığına vurgu yapan Adalet Bakanı Abdullah Gül, ''Kararlar uygulanmak için vardır. Elbette Anayasa Mahkemesi kararlarının hepsine katılmadığımız, kabul etmediğimiz bu süreç de dahil, gerekçeli karar açıklandığında da söylenecek çok şey vardır. Tartışılacak, kabul edilmeyecek ama bu uygulanmayacak anlamına gelmez. Kararlar uygulanmak için vardır'' diye konuştu.

Bakan Soylu'nun annesine yönelik küfür...

Bakan Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesine yönelik sosyal medyadan hakaret eden kişinin serbest bırakılmasına ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

- Kadınların haysiyeti onuru her şeyden önemli. Annelerine yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum.. Bu hayasız saldırıları gerçekleştirenleri kınıyorum. Bu kişinin hukuk önünde en ağır cezayı bulacağına inanıyorum.

- Bakanımızın muhterem validelerine de acil şifalar diliyorum. Hiç kimsenin annesine, eşine, ailesine kimsenin küfretme hakkı yoktur. Aile en kutsalımızdır, kadınlar onurumuzdur.

- Kimin annesi olursa olsun en ağır şekilde elbette kınamak, yakışıksız ifadeleri engellemek de hepimizin görevi. Kanunlar toplumun ihtiyaçları için çıkarılır.

- Kanun dağıtımı yargıdadır, sosyal medyada değil. Bu tür hadiseleri de inşallah hiç kimse yaşamaz.

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