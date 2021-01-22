25-31 Ocak haftası Koç burcu yorumu perşembeye dikkat!

Koç burcu 25-31 Ocak haftalık burç yorumlarına göre, Koçlar bu haftaya Ay, İkizler Burcu’nda iken başlıyor. Ay'ın İkizler burcundaki hareketi zihninizi yoğun yapacak. Koç burcu 25-31 Ocak haftası haftalık yorumlarına göre, perşembe günü Dolunay var. İşte Uygur Gür'ün 25-31 Ocak haftalık burç yorumlarına göre Koç burcunu bu hafta bekleyenler... Yükselen Koçlar pazartesi günü Ay İkizler burcunda biraz zihniniz yoğun kararlar, planlarınız var bazılarınızın yakın akrabalarıyla ortak gündemleri olabilir, ticari faliyetleriniz varsa orada bir hareketlenme olabilir. Salı itibari ile Ay Yengeç burcuna girecek ve ailevi konular ön plana çıkıyor.

Çarşamba öğleden sonra Ay Pluto karşıtlığı yaşanacak bu sizi duygusal anlamda zorlayabilir kendinizi çok bastırılmış hissedebilirsiniz. 28 Ocak itibari ile Ay Aslan burcuna giriş yapacak ve orada bir Aslan Dolunayı gerçekleşecek aşk hayatınızla ilgili sürüncemede kalan konuların netleştiğine şahit olacaksınız. Bazı yükselen Koçlar hobilerine, yeteneklerine yönelmeye karar verecekler belki bazılarınız yeteneklerinden, hobilerinden bir kariyer çıkarmayı düşünüyor olabilir. 28 Ocak'ta Venüs Pluto kavuşumu var yani kariyerinizde bir dönüşüm olabilir, üstlerinizle olan ilişkiler ön plana çıkabilir belki zam, maaş konuları konuşulabilir ayrıca özelinizde ailevi konulardada gelişmeler olabilir belki ailede para, pul konuları netleşebilir bunlar oldukça dikkat çekiyor.