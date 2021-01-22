Restoranlar ve kafeler ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışında gündeme ilişkin flaş açıklamalar yaptı. Çin'den ikinci parti aşının önümüzdeki hafta geleceğini belirten Erdoğan, restoran ve kafelerin açılışıyla ilgili de "Bakanlar Kurulu'nda yeniden konuşacağız" dedi.

İşte Erdoğan'ın açıklamasından satır başları...

Çin aşısı: Onayı çıktı Çin'den bu hafta sonuna kadar gelebilir. Beklentimiz bir 10 milyon gelecek.

Kafe ve restoranlar açılacak mı?: Restoran konusunu kabine toplantısında değerlendireceğiz Endişelerimiz var. Ne kadar sıkı tutacağız diyorlarsa da maalesef sıkı tutulmuyor. Böyle bir riske girmek istemiyoruz. Elimizdeki verilere bakarız buna göre bir esneme yapabiliriz.

Erken seçim: Biz muhalefetteki siyasi partiler gibi bir acelecilik içerisinde değiliz. Takvim Haziran 2023. Bundan önce erken seçim falan söz konusu değil. Oturmuş demokrasilerde aklınıza estiği zaman erken seçime gidilmez. Erken seçim yaygaraları oturmamış, ne elde edebiliriz diye düşünenlerin hayalidir. Cumhur İttifakı olarak kesinleşmiş bir tarih vardır. Bu tarih de Haziran 2023'tür.

Reform çalışmaları: Reform paketiyle ilgili kendi içimizde çalışmalarımızı yaptık. Değerlendirmelerimizi yaptık. Ekonomi ile ilgili çalışmalarımızı da yapıyoruz, önümüzdeki haftalarda bu konudaki açıklamamızı yaparız.