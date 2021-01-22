BIST 1.533
DOLAR 7,44
EURO 9,05
ALTIN 438,99
YEREL

Aydın'da emekli polis atık toplayan kişiyi 1 liralık kağıt için kurşunladı

İhlas Haber Ajansı

AYDIN'da emekli polis olduğu belirtilen bir şahıs, atık kağıt toplayan bir kişiyi 1 liralık atık kağıt için silahla yaraladı. Ağır yaralanan adam hastanede yaşam savaşı verirken o anlar kameraya yansıdı.

Olay, Aydın’ın Köşk ilçesinde önceki gün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede atık kağıt topladığı öğrenilen Osman G.’ye (54) bugün kağıtları kendisinin alacağını belirten ve emekli polis olduğu öğrenilen Fazıl K. (62) kağıtları Osman G.’nin topladığını öğrenince şahısla tartıştı.

Bir süre sonra kendisine ait minibüsle meydana gelen Fazıl K., Osman G.’yi görünce aracından inip pompalı tüfekle şahsı kurşunladı. Açılan ateş sonucu ağır yaralanan Osman G. kanlar içinde yere yığıldı. Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Servis ekipleri tarafından ağır yaralı olarak ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan talihsiz adam yoğun bakım servisine alındı.

Şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Olaydan sonra suç aleti tüfekle yakalanarak gözaltına alınan Fazıl K. tutuklandı. Öfkeli şahsın 1 lira tutarındaki atık kağıt için Osman G.'yi kurşunlaması ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 2 yorum
ÖNCEKİ VİDEOLAR
25-31 Ocak haftası Boğa burcu yorumu yeni kararla gündemde!
Müge Anlı'da kocasını öldürdüğünü itiraf etti! Çocuklarımı korumak için öldürdüm
Eski İstihbarat Başkanı'ndan flaş sözler: Suikast hazırlığı var
İstanbul'da belediye otobüsünün camını kırıp şoförünü ve oğlunu böyle dövdüler
Marmaray'da acil durum ilanı: Yolcular tahliye edildi
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den Anayasa Mahkemesi ve Süleyman Soylu açıklaması
Ahmet Davutoğlu'ndan Karar yazarlarına ziyaret: Tehdit ve saldırılarla ilgili geçmiş olsun dileklerimi ilettim
Survivor'ın eski ismi Barış Murat Yağcı bombayı bu videoyla patlattı
Kağıthane'de otobüsün camını kırıp girdiler! Şoför ve oğluna dayak attılar
Selçuk Özdağ'a 'cinsel istismar' suçlaması! Özdağ ile Metin Özkan birbirine girdi!