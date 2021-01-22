25-31 Ocak haftası Boğa burcu yorumu yeni kararla gündemde!

Boğa burcu 25-31 Ocak haftalık burç yorumlarına göre, Boğa burcu bu haftaya Ay, İkizler Burcu’nda iken başlıyor. Ay'ın Balık burcundaki hareketi finansal konularda etkili olabilir. Boğa burcu 25-31 Ocak haftası haftalık yorumlarına göre, perşembe ve cuma günlerine dikkat edelim. İşte Uygur Gür'ün 25-31 Ocak haftalık burç yorumlarına göre Boğa burcunu bu hafta bekleyenler... Yükselen Boğalar pazartesi günü Ay İkizlerde deme ki para konuları dikkat çekiyor biraz hesap, kitap yapıyor olabilirsiniz. Salı itibari ile Ay Yengeç burcunda zihniniz çok faal olacak kararlarınız, planlarınız var ticari faliyetleriniz ön plana çıkabilir. Çarşamba öğleden sonra Ay Pluto karşıtlıkları var bu biraz sizi duygusal anlamda zorluyacak kendinizi bastırılmış hissedebilirsiniz duygusal anlamda.

28 Ocak perşembe itibari ile Ay Aslan burcuna giriş yapacak zaten orada bir Dolunay var demek ki bu Dolunay'la beraber yaşadığınız yer eviniz, yuvanız yani ailevi konular ön plana çıkacak. Kariyeriniz, yaşam alanınız bundan sonra hayatınıza nasıl devam edeceğinize dair bir takım kararlar alıyor olabilirsiniz. 28 Ocak perşembe bir Venüs Pluto karesi yaşanacak yani aşk hayatınızda bir dönüşüm olabileceğini gösteriyor. Bir çoğunuzun mahkemelik, davalık konularında bir şeyler netleşiyor olabilir, yurt dışı bağlantılı işlerinde, ticaretinde orada bir dönüşüm yaşayabilirsiniz bütün bunlar ön plana çıkacak.