Erdoğan, OECD İstanbul merkezi açılışında flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, OECD İstanbul Merkezi açılış programına video mesaj yolladı. "İstanbul'umuzda faaliyete geçecek OECD merkezinin inşallah başarılı çalışmalara imza atacağına inanıyorum." düşüncesini dile getiren Erdoğan, "İstanbul-Odakule binasında faaliyete başlayacak OECD İstanbul Merkezi, Türkiye'nin ve yakın coğrafyanın sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme hedeflerinin gerçekleşmesine katkıda bulunacak." değerlendirmesinde bulundu.

OECD'nin 5'inci bölgesel merkezi olacak

Erdoğan, açıklamasının devamında şunları kaydetti: Türkiye'nin kurucu üyelerinden olduğu OECD, dünyanın önde gelen, gelişmiş ve gelişmekte olan 37 ülkesinin üyesi bulunduğu küresel bir erişim ağı niteliği taşıyor. Uluslararası bu örgütün geniş bir etki alanı bulunuyor.

OECD'nin ana karargahı olan Paris dışında, Berlin, Meksiko, Tokyo ve Washington'da da merkezleri bulunuyor. OECD İstanbul Merkezi, OECD'nin 5'inci bölgesel merkezi olarak faaliyetlerini yürütecek.