Kemal Kılıçdaroğlu iki kez kendi siyasetine 'namussuz' dedi farkına bile varmadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kırşehir’de partililere seslendi. Konuşması sırasında büyük bir gafa imza atan Kılıçdaroğlu, gündeme yine bomba gibi düştü.

"Namussuz siyasete evet diyeceksiniz"

“Kendinize güveneceksiniz, bize güveneceksiniz” diyen Kemal Kılıçdaroğlu, sonrasında “Namussuz siyasete evet diyeceksiniz” ifadelerini kullandı.

O sırada Kılıçdaroğlu’nu dinleyen gruptan çıt çıkmaması dikkat çekti.

İki kez tekrarladı

CHP Genel Başkanı, aynı cümleyi ikinci kez tekrar etti ancak toparlama girişiminde bulunmadı. Kılıçdaroğlu'nun o anları kameraya yansıdı.

Kemal Kılıçdaroğlu dün de Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nu ziyaret ettikten sonra Ahi Evran Veli'nin türbesine giderek, dua etmişti.