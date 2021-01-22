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MEDYA

Özlem Gürses, askeri vesayet için "Demokrasinin sibobu" dedi

Halk TV sunucusu Özlem Gürses, katıldığı bir TV programında askeri vesayet için "Demokrasinin sibobu" ifadelerini kullandı.

Halk TV sunucusu Özlem Gürses, TV100 ekranlarında katıldığı bir TV programında cuntacı zihniyetini bir kez daha gözler önüne serdi. Özlem Gürses, "Bugün geldiğimiz noktada görüyoruz. Askeri vesayet denen şey neymiş? Türkiye'de demokrasinin ve Cumhuriyet'in supabıymış. Yargıda da öyle" sözlerini sarf etti.

"Türbanlı hakimin adaleti yerine getireceğinden kuşkuluyum"
CHP'li Fikri Sağlar'ın başörtüsü hakkında "Türbanlı hakimin adaleti yerine getireceğinden kuşkuluyum" şeklindeki sözlerini de savunan Gürses, "Bu demokrasinin gereği. Bir adam başörtülü hakimin karşısına çıktığımda endişe duyuyorum diyebilir" dedi.

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