Antalya'da 'kızına tecavüz ediyorum' denmişti sokakta dövdüler

30 Eylül 2019 tarihinde Antalya’nın Döşemealtı ilçesindeki eğlence merkezinde çalışan bir çocuk annesi Çiğdem Yaylak (29), iddiaya göre, iş bitimi patronunun söylemesi üzerine Murat K. (36) isimli müşterinin aracına binerek, taksi durağına bırakılmak üzerine yola çıktı. Durağa gelindiğinde Murat K., araçtan inmesine izin vermediği Çiğdem Yaylak'ı dövdü. Ardından kadını otomobiliyle marangozhanesine götürdü.

Burada kadını dövmeyi sürdüren Murat K., direnmesine rağmen Çiğdem Yaylak'ın kıyafetlerini zorla çıkardı. Cep telefonu ile annesi Hülya Baran'ı arayan Çiğdem Yaylak, "Anne ben ölüyorum. Oğluma iyi bak" dedikten sonra Murat K. müdahale ederek, telefonu elinden aldı ve kadına cinsel saldırıda bulundu.

Anne Hülya Baran'ın ısrarlı aramaları sonrası telefonu açan Murat K., "Kızına şu an tecavüz ediyorum" dedikten sonra telefonu kapattı. Daha sonra Çiğdem Yaylak'ı marangozhanenin birinci katına çıkaran Murat K., G.K. adlı çalışanını çağırarak, genç kadına zorla uyuşturucu kullandırttı.

Yaylak'ın çantasındaki 850 TL'yi de alan Murat K., kadına saatlerce cinsel saldırıda bulundu. Murat K. daha sonra aracına aldığı Çiğdem Yaylak'ı bilmediği bir yerde bırakarak ayrıldı.

Polise giden Çiğdem Yaylak şikayetçi olurken, gözaltına alınan Murat K. ile G.K., üzerlerine atılan suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, iftira atıldığını öne sürdü.

Tutuksuz yargılanan Murat K., bu sabah iş yerinin önünde kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı.