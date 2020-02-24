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Sabiha Gökçen'deki uçak kazasıyla ilgili flaş gelişme! Kaptan pilot adliyeye sevk edilecek

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasıyla ilgili uçağın kaptan pilotunun hastanede ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadesi alınıyor. Kaptan pilot, hastaneden bugün çıkacak ve adliyeye sevk edilecek.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen ve üç kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Adliyeye sevk edilecek

Uçağın kaptan pilotunun hastanede ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadesi alınıyor. Kaptan pilot M.A.’nın bugün hastaneden taburcu olacağı ve adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

3 kişi hayatını kaybetmiş, 180 kişi yaralanmıştı

5 Şubat'ta İzmir-İstanbul seferini yapan uçak piste teker koymasından sonra duramayıp pistten çıkmıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetmiş, 180 kişi yaralanmıştı.

Kara kutusunda çıkan gerçek

Uçağın kara kutuları Almanya'da açıldı. Kara kutulardan olumsuz meteorolojik şartlardan, kule ve hatta pist bakım hatalarına kadar bir dizi ihmal çıktı. Sanılanın aksine kara kutu kayıtlarına göre kazada pilot hatasının düşük seviyelerde olduğunun saptandığı öğrenildi.

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