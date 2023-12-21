Saadet Partisi'nden CHP'ye yeşil ışık: İşbirliği tekliflerine açığız

İYİ Parti’deki istifalar gündemdeki yerini korurken Millet İttifakı’nı oluşturan diğer parti bileşenlerinin işbirliği mesajları sürüyor. Yerel seçimlerle ilgili olarak Saadet Partili yetkili CHP ile işbirliğine açık olduğunu belirtti.

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Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde Millet İttifakı'nı oluşturan, seçimlerin ardından Gelecek Partisi ile grup kuran Saadet Partisi, yaklaşan yerel seçimlere ilişkin duruşunu belli etti.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Saadet Partili bir yetkili, “Gelecek Partisi ile ortaklığımız da yerel düzeyde olacak. Büyükşehirlerde de ilçelerde de ortak aday çıkarabiliriz. Adaylar içerisinde kazanabilme ihtimali yüksek olan hangi taraftan olursa olsun o kişi desteklenecek” ifadelerini kullandı.

Yetkili, CHP’den işbirliği tekliflerine açık olduklarını belirtti.