MSB'den önemli açıklamalar! Yıl içerisinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 120'ye ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı, yıl içerisinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 120’ye ulaştığını açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı tarafından basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği'nde görevli Tuğamiral Zeki Aktürk, Millî Savunma Bakanlığı'nın devletin bekası, ülkenin savunma ve güvenliği için üstlenmiş olduğu görevleri büyük bir azim, kararlılık ve başarıyla yerine getirmeye, daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye için büyük bir şevk ve gayretle çalışmaya devam ettiğini belirtti.

Türkiye, kritik bölge ve coğrafyalarda getirdiği çözüm önerileri ve istikrara sağladığı katkılarla müzakere süreçlerinin vazgeçilmez bir ülkesi olduğunu vurgulayan Tuğamiral Zeki Aktürk, “Devletimizin bekası, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için gerekli her türlü tedbiri alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de, başta Kıbrıs olmak üzere Azerbaycan, Libya, Kosova, Bosna Hersek, Katar, Somali ve daha birçok coğrafyada başarıyla görev yapmakta; kardeş, dost ve müttefik ülkelerin haklı davalarına destek vermeyi sürdürmektedir. Bu vesileyle; 60 yıl önce bugün Kıbrıs Türk’ü kardeşlerimizin, Rum Terör örgütü EOKA tarafından acımasızca katledildiği Kanlı Noel’i bir kez daha kınıyor; barbarca ve vahşice cinayetlerle insanlık suçu işleyenleri lanetliyoruz” diye konuştu.

Gazze ile ilgili ilk günden bu yana sergiledikleri insani ve adaletli tutumunu bugün de sürdürdüklerine dikkat çeken Aktürk, “Bu çerçevede; Filistin’de vahşete dönüşen şiddet eylemlerini ve İsrail'in uyguladığı mezalimi asla kabul etmediğimizi ve etmeyeceğimizi tekrar ifade ediyoruz. Türkiye olarak çağrımız; yapılan ateşkes ve barış çağrılarının dikkate alınması ve sivillere yönelik saldırı ve operasyonların derhâl durdurulmasıdır. En kısa zamanda kalıcı bir ateşkes ilan edilmesi temennisiyle Filistin meselesi adil bir sonuca kavuşturulmadan bölgemizde kalıcı bir barışın mümkün olmayacağını bir kez daha vurguluyoruz” şeklinde konuştu.

Türkiye, insani yardım konusunda üzerine düşeni yapmaya devam ettiğinin altını çizen Aktürk, “Ülkemizin Gazze’ye yönelik insani yardımları kapsamında ilgili kurumlarla koordineli olarak; 18 Aralık’ta bir A400M ve bir C-130 uçağımız ile 3,5 ton tıbbi malzeme ve 21 sağlık personeli bölgeye ulaştırılmış; çoğunluğu acil tedaviye ihtiyaç duyan 101 hasta ve 106 refakatçiden oluşan toplam 207 Gazzeli kardeşimiz daha ülkemize getirilmiştir. Gazze için bugüne kadar Hava Kuvvetlerimize ait 15 uçakla 228 tondan fazla insani yardım malzemesi bölgeye sevk edilmiş, ülkemize getirilen Gazzeli kardeşlerimizin sayısı ise 524 olmuştur” ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in ziyaretlerini hatırlatan Aktürk, “15 Aralık’ta Kırgızistan’ın Ankara Büyükelçisi’ni kabul etmiş, aynı gün Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından, Hava ve Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları kapsamında başlatılan ‘SİPER Ürün-1 ve HİSAR Projelerinin Seri Üretim Sözleşmeleri İmza Töreni’’ne katılım sağlamış, 18 Aralık’ta Sayın Cumhurbaşkanımızın Macaristan ziyaretine eşlik ederek Macaristan Savunma Bakanı ile bir araya gelmiş, 19 Aralık’ta Ankara’ya ziyaret gerçekleştiren Irak Savunma Bakanı ile ikili askerî ilişkilerin yanı sıra bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüşmüş ve Türkiye ile Irak arasında Dışişleri Bakanlığımızda gerçekleştirilen heyetler arası görüşmeye iştirak etmiş, 20 Aralık’ta ise Sayın Genelkurmay Başkanımızın resmî davetlisi olarak Türkiye’ye gelen İtalya Genelkurmay Başkanı’nı makamında kabul etmiş; ayrıca kısa süre önce göreve başlayan Malezya Savunma Bakanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek hem başarı dileğinde hem de savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunmuştur. Sayın Bakanımız; bugün de resmî davetlisi olarak Ankara’ya gelen Maldivler Savunma Bakanı ile ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alınacağı bir görüşme gerçekleştirmektedir” ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin halihazırda yürüttüğü eğitim, tatbikat faaliyetleri, uluslararası görevlere değinen Aktürk, “Karada, denizde ve havadaki etkinlik ve caydırıcılığını daha da artırmak, personelinin niteliklerini çağın şartlarına ve muharebe ortamının değişken konseptine uygun olarak geliştirmek maksadıyla ulusal ve uluslararası eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de aralıksız sürdürmektedir. Bu kapsamda; Poggio Dart-2023, Crossed Swords, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Doğal Afetler Arama Kurtarma tatbikatları ile Türkiye-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İkili SAT/Özel Harekât Timleri Müşterek Eğitimi, başarıyla icra edilmiştir. Ayrıca, 26 Aralık’ta Antalya Körfezinde TCG PREVEZE denizaltımız tarafından ilk millî torpidomuz Akya ile torpido atışının, 28-30 Aralık tarihleri arasında ise STEADFAST NUMBER I-II Tatbikatı’nın icra edilmesi planlanmaktadır. Diğer taraftan; Romanya Deniz Kuvvetlerine ait SUBLOCOTENENT ION GHICULESCU tarafından Çanakkale’ye, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 görevi kapsamında Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait ALS BUTRINTI gemisi tarafından İzmir’e liman ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Kuvveti görevi kapsamında Almanya Deniz Kuvvetlerine ait FGS BADEN WUERTTEMBERG gemisi ise Mersin’e liman ziyareti icra etmektedir. Ağustos ayında İsveç’te düzenlenen 67’nci Dünya Askerî Pentatlon Şampiyonası’nda birinci olan ve şampiyon ülkeden bir sonrakine devredilen kupayı “Toplamda beşinci kez şampiyon olan takıma daimî olarak verilir.” hükmü gereği Uluslararası Askerî Sporlar Konseyinden (CISM) kalıcı olarak ilk defa alan ve bizleri gururlandıran TSK Engelli Koşu Bayrak Takımımızı, 5’inci Gazi Yarı Maratonu'nda Türkiye Şampiyonu olan TSK Spor Gücü Kır Koşusu Takımımızı ve, 8-10 Aralık tarihleri arasında Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen Uluslararası Masterlar Kısa Kulvar Kış Şampiyonasında başarı elde eden sporcularımızı bir kez daha kutluyoruz” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kapsamlı ve büyük adımların atıldığı yerli ve millî savunma sanayi ürünlerinin katkısıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin etkinliği ve caydırıcılığı her geçen gün daha da artmakta olduğunu vurgulayan Aktürk, “Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca çeşitli miktarlarda ‘Mini Akıllı Mühimmat’, ‘Mini/Mikro İHA’lara Karşı Karıştırma ve İmha Sistemi’, ‘Küresel Konumlama Cihazı’ ve ‘Seyyar Havan Tespit Radarı’’nın muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır. Operatif İHA Projesi kapsamında TUSAŞ tarafından üretimi tamamlanan son AKSUNGUR İHA, 15 Aralık’ta Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığında icra edilen törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine alınmıştır. Ayrıca, Bakanlığımıza bağlı ASFAT ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü arasında imzalanan ‘8 adet Liman Kontrol Botu Projesi’ kapsamında, yerli ve millî asayiş ve emniyet botu ASBOT’un dördüncüsü 16 Aralık’ta teslim edilmiştir” ifadelerini kullandı.

“Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 346 şahıs yakalanmıştır”

Hudut güvenliğine ilişkin konuşan Aktürk, teknolojik vasıtalarla desteklenmiş fiziki güvenlik tedbirleri ve tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemi ile korunduğunu söyledi.

Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 346 şahıs yakalandığını açıklayan Aktürk, “Bu şahıslardan 5’i FETÖ, 3’ü PKK/YPG’li olmak üzere, 8’i terör örgütü mensubudur. Bin 70 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece, yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 13 bin 502’ye yükselmiştir. Bu şahıslardan 415’i FETÖ mensubu olmak üzere toplam 598 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 203 bin 968 olmuştur” ifadelerine yer verdi.

Aktürk, ‘Hudutlarımızı namusu bilen’ Mehmetçik, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hudutlarda büyük bir özveri ve başarıyla görevlerini yerine getireceğini belirtti.

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin; PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı kesintisiz ve kararlı mücadelesi devam ettiğini ifade eden Aktürk, “Bu kapsamda Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil; son bir haftada 45 terörist etkisiz hâle getirilmiş, böylece yıl içerisinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 2 bin 120’ye ulaşmıştır. Ayrıca, Irak’ın kuzeyindeki Gara, Hakurk ve Kandil’de bulunan terör hedeflerine yönelik 20 Aralık’ta icra edilen hava harekâtlarıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 14 hedef başarıyla imha edilmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir” dedi.

Suriye’de istikrarın bir an önce tesis edilmesi, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşleri ve normalleşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam ettiğine dikkat çeken Aktürk, “Operasyon bölgelerindeki güvenlik ve huzur ortamının sürdürülmesi amacıyla gerekli tüm tedbirler alınmakta ve teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık verilmektedir. Nitekim, yıl içerisinde birliklerimize yönelik gerçekleştirilen 488 taciz ve saldırıya gerekli karşılık verilerek 21’i son bir haftada olmak üzere bin 475 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Hâlihazırda üs bölgelerinde ve hudutlarımızda zorlu iklim ve arazi şartlarında kahramanlık ve fedakârlıkla görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörle mücadelesine; artan bir baskı ve yoğun bir tempoda, tüm terör inleri yok edilip tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir” şeklinde konuştu.

Aktürk, 22 Aralık 1914’te Sarıkamış Harekâtı’na başlayan ve en zor şartlarda bile şehadete yürümekten asla tereddüt etmeyen şanlı ecdadımızı rahmet ve minnetle andı.

Aktürk sözlerine şu şekilde devam etti: “Gücünü bağrından çıktığı asil Türk milletinin sevgisi ve güveninden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Anayasa’ya ve kanunlara bağlı olarak, millî, manevi ve mesleki değerlerimiz çerçevesinde, Atatürk ilke ve inkılapları ile aklın ve bilimin rehberliğinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri ile amir ve komutanların emirleri doğrultusunda, tüm paydaşlarla uyum, koordine ve istişare içerisinde, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendisine tevdi edilen her türlü görevi başarıyla yerine getirecek ve asil milletimizin gurur kaynağı olmaya devam edecektir.”