JPMorgan'dan Türkiye yorumu: 2024'ün büyük hikayelerinden biri olabilir

JPMorgan'ın borç sermaye piyasalarından sorumlu yetkilisi Stefan Weiler, Türkiye'nin yurt dışından borçlanma miktarının 2024'te rekor seviyeye ulaşabileceğini söyledi. Yabancı yatırımcıların Türk varlıklarına geri dönmeyi sürdürebileceğini belirten Weiler, "Türkiye'yi gelecek yılın potansiyel büyük hikayelerinden biri olarak görüyoruz." dedi.

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ABD'li yatırım bankası JPMorgan'dan Türkiye'ye yönelik değerlendirme geldi.

JPMorgan'ın Orta Avrupa, Ortadoğu ve Afrika borç sermaye piyasalarından sorumlu yetkilisi Stefan Weiler, Türkiye'nin ortodoks mali politikayı tekrar uygulamaya alması sayesinde 2024 yılında yurt dışı piyasalardan yapılacak borçlanmanın rekor kırabileceğini ve yabancı yatırımcıların Türk varlıklarına geri dönmeyi sürdürebileceğini

söyledi.

Reuters'a konuşan Weiler, "Bizim açımızdan bakılacak olursa Türkiye'yi gelecek yılın potansiyel büyük hikayelerinden biri olarak görüyoruz." dedi. Weiler, gelecek yıl devletin ve şirketlerin ihraç ettiği tahvil ve bono tutarının 25 milyar doları rahatlıkla aşabileceğini düşündüğünü söyledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haziran ayında Hafize Gaye Erkan'ın başkan olarak göreve getirilmesinin ardından hızla faiz oranlarını artırmaya başladı.

Sonbaharda daha büyük faiz artırımlarının başlamasıyla birlikte Türk şirketleri için borçlanma piyasaları tekrar açılmış oldu.

18 miyar dolarlık tahvil ihracı

Türk şirketleri, bankaları ve devletin 2023 yılında yaptığı tahvil ihraçlarının büyüklüğü 18 milyar doları aştı. JPMorgan'ın hesaplamalarına göre bu yılki dış borçlanma büyüklüğü tüm zamanların en yüksek ikinci değerini aldı.

Hükümetin 2024'te bu yılki rakamı tutturarak yurt dışı piyasalardan yaklaşık 10 milyar dolar borçlanması bekleniyor. Weiler, nakit açlığı çeken şirket ve bankaların borçlanmalarında önemli bir artış beklediğini söyledi.

Weiler, "Küresel piyasa koşulları yapıcı olduğu ve yapılan bazı değişikliklerden geri dönülmediği sürece, Türkiye uluslararası sermaye piyasası ihraç faaliyetleri açısından şimdiye kadarki en yoğun yılı kaydedebilir." dedi.

Weiler, ülkenin mali politakada gerçekleştirilen son değişiklikten geri adım atmasını beklemediklerini de ekledi.

"Türkiye için hava değişmiş görünüyor"

Weiler, "Yabancı sermaye şimdiden geri gelmeye başladı ve Türkiye için hava değişmiş gibi görünüyor." değerlendirmesi yaptı. Weiler, "Bu durum tersine dönerse oldukça şaşırırım ve yaklaşan yerel seçimlerin Türkiye'nin gidişatını daha da belirginleştireceğini düşünüyorum." diyerek 31 Mart'taki yerel seçimlere atıfta bulundu.

JPMorgan'ın önümüzdeki yıl gelişmekte olan ülkelerin döviz cinsinden borçlanma miktarında küresel bir artış beklediğini belirten Weiler, Çin'in yaptığı borçlanma azaldığı için toplam seviyenin tarihi zirvelere yaklaşmayacağını ifade etti.