BIST 7.681
DOLAR 29,15
EURO 32,00
ALTIN 1.908,85
HABER /  GÜNCEL

Tarımsal girdi enflasyonu ekimde yüzde 40,11 oldu

Tarımsal girdi enflasyonu ekimde yüzde 40,11 oldu

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) yıllık yüzde 40,11, aylık yüzde 2,06 arttı.

Abone ol

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi’ni açıkladı. Buna göre, Tarım-GFE’de, Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,06, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 35,87, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,11 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 51,53 artış gerçekleşti.
Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 1,95, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 2,74 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 35,28, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 77,01 artış gerçekleşti.
Yıllık Tarım-GFE’ye göre 4 alt grup daha düşük, 7 alt grup daha yüksek değişim gösterdi
Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu alt gruplar yüzde 10,24 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 25,41 ile tarımsal ilaçlar oldu. Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 123,88 ile veteriner harcamaları ve yüzde 95,88 ile diğer mal ve hizmetler oldu.
Aylık Tarım-GFE’ye göre 3 alt grup daha düşük, 8 alt grup daha yüksek değişim gösterdi
Bir önceki aya göre artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 0,92 ile hayvan yemi ve yüzde 1,70 ile tarımsal ilaçlar oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 9,69 ile veteriner harcamaları ve yüzde 4,38 ile diğer mal ve hizmetler oldu. Bir önceki aya göre azalış gösteren tek alt grup, yüzde 0,74 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Malatya'da ruhsatsız 22 silah ele geçirildi!
Malatya'da ruhsatsız 22 silah ele geçirildi!
Sosyal korumaya 2022'de 1,3 trilyon lira harcandı
Sosyal korumaya 2022'de 1,3 trilyon lira harcandı
İsrail ordusu, son 24 saatte Gazze'de 230 yere hava saldırısı düzenledi!
İsrail ordusu, son 24 saatte Gazze'de 230 yere hava saldırısı düzenledi!
Sarıyer'de freni patlayan tırla çöp arabası çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Sarıyer'de freni patlayan tırla çöp arabası çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Baskonia Vitoria-Gasteiz'i konuk edecek
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Baskonia Vitoria-Gasteiz'i konuk edecek
BASK Başkanından dikkat çeken öneri: Memurlara da ikramiye verilsin
BASK Başkanından dikkat çeken öneri: Memurlara da ikramiye verilsin
Mavi bebek oyunu özellikle bir ses kullanıyor uzman isim ebeveynleri uyardı bu belirtilere dikkat
Mavi bebek oyunu özellikle bir ses kullanıyor uzman isim ebeveynleri uyardı bu belirtilere dikkat
DSÖ uyardı! Birçok ülkede görüldü yeni varyant hızla yayılıyor
DSÖ uyardı! Birçok ülkede görüldü yeni varyant hızla yayılıyor
YSK, seçim günü uygulanacak yasakları belirledi
YSK, seçim günü uygulanacak yasakları belirledi
Yüksek kiralar Denizli Tandır Kebabına zam getirdi
Yüksek kiralar Denizli Tandır Kebabına zam getirdi
ABD, Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlatmasını şiddetle kınadı
ABD, Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlatmasını şiddetle kınadı
Borsa İstanbul güne düşüşle başladı
Borsa İstanbul güne düşüşle başladı