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ABD, Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlatmasını şiddetle kınadı

ABD, Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlatmasını şiddetle kınadı

ABD, Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin 17 ve 18 Aralık'ta Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne iki farklı balistik füze fırlatmasını ortak bildiriyle kınadı.

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ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD, Güney Kore ve Japonya'nın dışişleri bakanları, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlatma denemelerine ilişkin ortak bildiri kaleme aldı.

Pyongyang'ın devam eden "kışkırtmalarının" Kore Yarımadası'nda bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliği tehlikeye attığı kaydedilen bildiride, "ABD, Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin 17 ve 18 Aralık'ta gerçekleştirdiği, aralarında kıtalar arası füzenin de bulunduğu balistik füze fırlatmalarını şiddetle kınamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Bildiride, Pyongyang'ın füze fırlatmalarının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını ihlal ettiği belirtilerek Kuzey Kore'nin nükleer ve balistik füze programlarını sonlandırması yönündeki çağrı tekrarlandı.

Öte yandan, Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, katıldığı bir etkinlikteki konuşmasında balistik füze fırlatmalarına değindi.

Kim, balistik füzenin, "düşman tarafından nükleer silahlarla kışkırtılmaları halinde nükleer saldırı düzenlemekten çekinmeyeceklerini" gösterdiğini ifade etti.

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