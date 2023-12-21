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10 katlı sitenin 9. katından düşen kadın hayatını kaybetti!

10 katlı sitenin 9. katından düşen kadın hayatını kaybetti!

İstanbul Esenyurt'ta yaşadığı 10 katlı evin, 9 katındaki balkondan düşen 30 yaşındaki S.M. hayatını kaybetti. İhbar üzerine gelen, polis ekipleri olayla ilgili inceleme yaparken, genç kadının cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı. S.M.’nin ölüm nedeni yapılan otopsi incelemesinin ardından belli olacak.

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Esenyurt’ta yaşadığı sitede bulunan 10 katlı binanın 9'uncu katından düşen 30 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Gökevler Mahallesi’ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre 10 katlı binanın 9. kat balkonundan henüz bilinmeyen nedenle düşen 30 yaşlarındaki S.M. isimli kadın hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Siteye gelen olay yeri inceleme ekipleri konu ile ilgili çalışma yaparken, kadının cansız bedeni ambulans ile adli tıp morguna götürüldü. S.M.’nin ölüm nedeni yapılan otopsi incelemesinin ardından netlik kazanacak.

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