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Şahan Gökbakar'ın hareketi Alişan'ı sinirlendirdi: "Hayırdır!"

Şahan Gökbakar'ın hareketi Alişan'ı sinirlendirdi: "Hayırdır!"

Şarkıcı Alişan, X hesabında Şahan Gökbakar'ın kendisini engellediğini görünce sessiz kalamadı. Gökbakar'a seslenen Alişan "Hayırdır" diyerek tepki gösterdi.

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Yer aldığı projelerin yanı sıra sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Şahan Gökbakar, X hesabından ünlü türkücü Alişan'ı engelledi. Durumu fark eden Alişan ise sessiz kalamadı.

Uzun bir süredir TRT 1 ekranlarında hafta içi her gün program sunan Alişan, Gökbakar'ın X hesabından kendisini engellediğini görünce ekran görüntüsünü paylaşarak "Hayırdır" ifadelerini kullandı.

İkilinin arasındaki sorunun ne olduğu henüz bilinmezken Şahan Gökbakar'dan da bir cevap gelmedi.

İki ünlü isim arasında yaşananlar kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

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